Samanyolu Haber /Gündem / Bir hasta ne kadar sonra yeniden Covid-19 kapabilir? Bağışıklık ne kadar sürüyor? /25 Ağustos 2020 08:31

Bir hasta ne kadar sonra yeniden Covid-19 kapabilir? Bağışıklık ne kadar sürüyor?

Hong Konglu uzmanlar, bölgede bir kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaşıp iyileştikten sonra ikinci kez enfekte olduğunu kanıtladıklarını iddia etti.

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Hong Kong Üniversitesi'nde görevli araştırma ekibinin kayıtlara geçirdiği vakanın, 33 yaşında bilişim uzmanı bir erkek olduğu belirtildi. "rthk.com"un haberine göre, nisan sonunda Covid-19 tedavisi gördükten sonra taburcu edilen erkeğin, ağustos ayında İspanya'yı ziyaretinden sonra yeniden yaptırdığı yeni koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı.

Uzman ekibi, "genetik dizilimin, hastaya nisan ve ağustos aylarında buluşan virüs türlerinin açıkça farklı olduğunu gösterdiğini" açıkladı.

Bilim insanları, "Birçokları iyileşen Covid-19 hastalarının, enfeksiyona karşı bağışıklığı olduğuna inanıyor ancak bazı hastaların birkaç ay sonra antikor seviyesinin azaldığının kanıtı mevcut. Bulgularımız, SARS-CoV-2'nin, hastalar doğal enfeksiyon yoluyla bağışıklık kazanmış olsa bile soğuk algınlığıyla ilişkili diğer yaygın insan corona virüslerinde olduğu gibi küresel insan nüfusunda sürüp gidebileceğini ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.

Uzmanlar, Covid-19'a yakalanıp iyileşenlerin maske takmayı ve sosyal mesafe kurallarına uymayı sürdürmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
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