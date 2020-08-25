Bir hasta ne kadar sonra yeniden Covid-19 kapabilir? Bağışıklık ne kadar sürüyor?

Uzman ekibi, "genetik dizilimin, hastaya nisan ve ağustos aylarında buluşan virüs türlerinin açıkça farklı olduğunu gösterdiğini" açıkladı.





Bilim insanları, "Birçokları iyileşen Covid-19 hastalarının, enfeksiyona karşı bağışıklığı olduğuna inanıyor ancak bazı hastaların birkaç ay sonra antikor seviyesinin azaldığının kanıtı mevcut. Bulgularımız, SARS-CoV-2'nin, hastalar doğal enfeksiyon yoluyla bağışıklık kazanmış olsa bile soğuk algınlığıyla ilişkili diğer yaygın insan corona virüslerinde olduğu gibi küresel insan nüfusunda sürüp gidebileceğini ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.





Uzmanlar, Covid-19'a yakalanıp iyileşenlerin maske takmayı ve sosyal mesafe kurallarına uymayı sürdürmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.