Samanyolu Haber /Gündem / Bir hasta tutuklu daha hayatını kaybetti /16 Eylül 2019 17:23

Bir hasta tutuklu daha hayatını kaybetti

Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi'nde bir hafta önce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akyol, 15 Eylül'de hayatını kaybetti. Akyol'un Avukutları beş ay önce "cezaevinde kalamaz" raporu ile tahliye talebinde bulunmuştu.

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Ağrı'da 2011 yılında tutuklanan ve "örgüt üyesi" suçlamasıyla 13 yıl 6 ay hapis cezası verilen eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Ağrı İl Başkanı Mustafa Akyol hayatını kaybetti. 

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre tutuklu bulunduğu Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi'nde bir hafta önce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akyol, 15 Eylül'de hayatını kaybetti. 

AVUKATLARI BEŞ AY ÖNCE TAHLİYE TALEBİNİDE BULUNDU

Parkinson ve kalp rahatsızlığı bulunan Akyol'un cenazesi bugün ailesi tarafından alınarak Ağrı'ya götürülecek. 
 
Akyol'un avukutları, müvekkillerinin "cezaevinde kalamayacağına" dair rapor ile birlikte savcılığa beş ay önce müracaat etmişti. 

Ancak Akyol kanunda açık hüküm yer almasına rağmen son ana kadar tahliye edilmedi.
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