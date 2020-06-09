Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir hava yolu şirketi daha kurtarılacak /09 Haziran 2020 11:53

Bir hava yolu şirketi daha kurtarılacak

Koronavirüs salgınında en ağır hasar havacılık sektöründe. Hong Kong hükûmeti Cathay Pacific Hava Yolları'nı 5 milyar dolarlık destek paketi ile kurtaracak.

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Hong Kong hükûmeti yeniden sermayelendirme planıyla Cathay Pacific Airways şirketine 5 milyar dolar yardımda bulunacak.

Birçok hükûmet seyahat kısıtlamalarından dolayı krizle karşı karşıya kalan hava yollarını kurtarma paketleri açıklıyor. Almanya, hava yolu şirketi Lutfhansa’nı yüzde 20'lik hissesini 9 milyar euro mukabilinde satın almıştı.

Birçok uçağını yere indirmek zorunda kalan Cathay, sadece kargo uçuşları ile Pekin, Los Angeles ve Tokyo gibi istikametlere sınırlı sayıda sefer düzenledi.

YÖNETİM KURULUNDA İKİ HÜKÛMET TEMSİLCİSİ

Kurtarma planına göre, Hong Kong hükûmeti 19,5 milyar Hong Kong dolarına tekabül eden yüzde 6 imtiyazlı hisse senedi alacak. Hükûmet 1,95 milyar Hong Kong doları garanti verecek.

Aynı zamanda hükümet 7,8 milyar Hong Kong doları değerinde köprü kredisi verecek ve yönetim kurulu toplantılarında iki gözlemci bulundurma hakkına sahip olacak.

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