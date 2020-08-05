Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir havacılık devi daha iflas etti /05 Ağustos 2020 12:35

Bir havacılık devi daha iflas etti

Virgin Atlantic, pandeminin vurduğu havacılık sektörünün iflas eden ikinci Virgin grubu havayolu şirketi oldu.

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Londra merkezli ve yüzde 49'unun Delta Airlines’a ait olan Virgin Atlantic, iflas başvurusunda bulunan ikinci şirket olurken, iflas başvurusuna yolcu sayılarındaki düşüşün neden olduğu belirtildi.

Şirket nisan ayında operasyonlarını durdurmuş ve Temmuz ayı itibariyle uluslararası uçuşlarının bir çoğuna yeniden başlamıştı.

Virgin Atlantic Mayıs ayına 3000 den fazla kişinin iş akdine son vereceğini  ve Londra’daki Gatwick üssünü kapatacağını açıklamıştı. Şirlet ayrıca Boeing 747-400 filosunu da erken emekliye ayırmıştı.

Özellikle Amerika’da Mayıs ve Haziran ayları içerisinde seyahatlerin pozitif yönde artışa geçmesi, Covid19 vakalarının artması ile birlikte düşüşe geçti.

Şirket Flybe’yi satın almış ancak Mart ayı başlarında pandemi kaynaklı iflas eden ilk havayolu olmuştu.
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