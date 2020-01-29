Samanyolu Haber /Dünya / Bir havayolu daha Çin'e uçuşları durdurdu /29 Ocak 2020 19:05

Bir havayolu daha Çin'e uçuşları durdurdu

Lufthansa Havayolu Şirketi, Corona virüsü nedeniyle Çin'e gidiş ve dönüş uçuşlarını 9 Şubat'a kadar askıya aldı. Reuters’te yer alan habere göre, Hong Kong seferlerinin devam edeceğini belirten şirket, Şubat’ın sonuna kadar Çin’e seyahat için rezervasyon almayacağını açıkladı.

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İsviçre ve Avusturya havayollarına da sahip olan Lufthansa şirketi, Çin’deki çalışanlarını geri getirilmesi için ülkeye uçak göndereceğini belirtti.

BRITISH AIRWAYS VE GÜRCİSTAN SİVİL HAVACILIK AJANSI DA DURDURDU

British Airways, Çin'e yapılacak ve Çin'den yapılan tüm uçuşları salgın nedeniyle askıya aldığını duyurdu.Hava yolu şirketinin açıklamasında, Ocak ve Şubat aylarında Çin ana karasına doğrudan uçuş olmayacağı belirtildi.

Açıklamada, “Bu durum için müşterilerimizden özür diliyoruz. Ancak müşterilerimizin ve ekibimizin güvenliği her zaman önceliğimizdir” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Gürcistan Sivil Havacılık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, kararın virüsün Gürcistan topraklarına girmesini önlemek için önleyici tedbirler çerçevesinde alındığı belirtildi.

Çin tarafının Gürcistan Sivil Havacılık Ajansı’nın kararı hakkında bilgilendirildiği kaydedilen açıklamada, “Gürcistan ve Çin arasında doğrudan uçuş yasağı, 29 Mart 2020’ye kadar yürürlükte kalacak” ifadeleri kullanıldı.

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