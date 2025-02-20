Samanyolu Haber /Gündem / Bir hayat, bir nesil, bir hizmet: Halil Şimşek Hoca’nın örnek mücadelesi /20 Şubat 2025 20:32

Bir hayat, bir nesil, bir hizmet: Halil Şimşek Hoca’nın örnek mücadelesi

Anadolu’nun mütevazı bir köyünde başlayıp dünyanın dört bir yanına uzanan bir hizmet halkası... Halil Şimşek Hoca’nın hayatı, inanç, azim ve fedakârlıkla yoğrulmuş bir neslin hikâyesini anlatıyor.

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Süreyya Yayınları, İsmet Macit imzalı ‘İlim İman ve Hizmet yolcusu Halil Şimşek Hoca’ kitabının tanıtımını yaptı.

Süreyya Kitap’tan çıkan merhum Halil Şimşek hocanın biyografisi ile ilgili tanıtım şöyle:

''Bu kitap, sadece bireysel bir biyografi değil, bir dava insanının Kur’ân hakikatleri ışığında nasıl bir neslin manevi inşasına öncülük ettiğini gözler önüne seriyor. Genç yaşlarda Risale-i Nur’un rehberliğiyle çıktığı bu yolda, ilmi, samimiyeti ve gayretiyle pek çok insana dokunan Halil Şimşek Hoca, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da gönüllerde iz bırakmış bir rehber olarak karşımıza çıkıyor.

İlk sayfasından itibaren okuyucusunu derinden etkileyen bu eser, yokluk ve zorluklarla şekillenen bir mücadelenin, hicretlerin ve sabırla kazanılan zaferlerin izini sürüyor. Halil Şimşek Hoca’nın dostlukları, fedakârlıkları ve hikmet dolu rehberliği, hizmet yolunda yürüyen herkes için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Bu kitap, bir insanın değil, bir neslin gayretle ve ihlasla yazdığı bir hizmet tarihidir. Okuyucularını, sevgiyle örülen ve hakikatle aydınlanan bir yolculuğa davet ediyor.''
 
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https://sureyyakitap.com/kitap/halil-simsek-hoca
 
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