Samanyolu Haber /Politika / Bir HDP'li belediyeye daha kayyım! /02 Kasım 2019 18:51

Bir HDP'li belediyeye daha kayyım!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti kayyım müessesesini muhalefeti sindirmek için kullanmaya devam ediyor.

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Van'ın Saray ilçesinde belediye başkanı Caziye Duman'ın gözaltına alınmasının akabinde Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. 

Duman, Halkların Demokratik Partisi adayı olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Saray Belediye Başkanı olarak seçilmişti. 

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada Saray Belediye Başkanı Caziye Duman'ın hakkında devam eden adli işlemlerler sebebiyle gözaltına alındığı iddia edildi. 

HDP'Lİ 14 BELEDİYE BAŞKANININ YERİNE KAYYIM!

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde HDP, 3 büyükşehir belediyesi ile 5 il belediyesinde, 50 ilçe ve 11 beldede seçimi kazanmıştı.

Belediye başkanı seçilen 6 HDP'liye, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç edildikleri için mazbata verilmemişti.

Ardından 19 Ağustos'ta HDP'li 3 büyükşehirin, Van, Diyarbakır ve Mardin'in belediye başkanları görevden alanarak yerlerine valiler "belediye başkan vekili" olarak atanmıştı.
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