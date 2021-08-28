Samanyolu Haber /Gündem / Bir hesap daha ahirete kaldı! 4.5 yıl sonra tahliye oldu ancak... /28 Ağustos 2021 18:34

Bir hesap daha ahirete kaldı! 4.5 yıl sonra tahliye oldu ancak...

Türkiye'de sürdürülen cadı avı bir hayatı daha söndürdü.

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Cezaevi koşulları, üzüntü, psikolojik rahatsızlıklar ve maddi imkansızlıklar birçok cadı avı mağdurunda tamiri imkansız yaralar açıyor, onları genç yaşta birçok hastalığa açık hale getiriyor.

Bold Medya'da yer alan habere göre Eskişehir Cezaevinde 54 ay tutuklu kaldıktan sonra 2 ay önce tahliye olan Adem Özer(48), geçirdiği zatürre rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.  

48 yaşındaki Adem Özer, zatürre rahatsızlığı nedeniyle 4 gündür yoğun bakımda kaldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamayarak vefat etti. Özer’in 5 yaşında ikiz olmak üzere 4 çocuğu yetim kaldı.

Cezaevinden çıktıktan sonra Konya Ereğli de hayatını sürdürmeye çalışan Özer, geçtiğimiz hafta artan rahatsızlığı üzerine Konya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda 4 gün tedavi gören Özer, kurtarılamayarak vefat etti.

Cenazesi Konya Ereğli Yıldızlı köyüne defnedilen Adem Özer in 5 yaşında ikiz olmak üzere toplam 4 çocuğu yetim kaldı.

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