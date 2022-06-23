Samanyolu Haber /Gündem / Bir hukuk cinayeti daha: Savunmalar bitmeden Dumankaya için ‘müsadere’ kararı alındı /23 Haziran 2022 14:38

Bir hukuk cinayeti daha: Savunmalar bitmeden Dumankaya için ‘müsadere’ kararı alındı

15 Temmuz sonrasında gasp edilen Dumankaya Şirketler Grubu’nun hissedarları hakkındaki davada skandal bir karara imza atıldı. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, savunmalar tamamlanmadan kararını açıkladı. Savunma için ilk kez yapılan ‘ek süre’ talebini bile reddeden mahkeme, Halit Dumankaya, Barış Dumankaya, Uğur Dumankaya, Ayla Dumankaya Pirinççi ve Semih Serhat Dumankaya’ya ceza verirken; ortak oldukları tüm şirketler için de müsadere kararı aldı.

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Dumankaya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Barış Dumankaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İnsan hayret ediyor. Savcının iddianamesindeki tüm iddiaların tek tek çürütülmesine rağmen, ter temiz pırıl pırıl şirketlerimize müsadere kararı verildi.” ifadelerini kullandı.



Dumankaya Şirketler Grubu’nun Avukatı Burçin Hekimoğlu’nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

BARIŞ DUMANKAYA: TÜM İDDİALAR TEK TEK ÇÜRÜTÜLDÜ
Dumankaya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Barış Dumankaya, karara tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi. Barış Dumankaya, konuyla ilgili paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

İnsan hayret ediyor. Savcının iddianamesindeki tüm iddiaların tek tek çürütülmesine rağmen, ter temiz pırıl pırıl şirketlerimize müsadere kararı verildi.

Şirketlerimizin ve bizim en büyük kusurumuz tek bir devlet bankasından tek bir kuruş kredi kullanmadığımız gibi, hiç bir devlet kuruluşundan hiç bir imtiyaz, hiç bir belediyeden tek bir özel imar artışı kullanmamak.

Allah biliyor ya, bizzat bana teklif etmişlerdi. Bir kaç milyar dolarlık bir projeydi. Ben şeytanın sağdan yanaşması gibi, “ya başkası yapacağına biz yapalım” diye düşünmüştüm.

Ama abim sağlam durmuştu ve yapılan teklifi bu yetim hakkı yemektir, bizim şirketler hiç bir şekilde böyle şaibeli işlerde olmayacaklar, eğer bu işi almakta ısrar edersen benim şirketlerdeki payımı verin, ben ayrılıyorum demişti ve teklifi red etmişti.

AYLA DUMANKAYA: YERİ GELDİĞİNDE TUVALETİNİ BİLE TEMİZLEDİĞİM ŞİRKETİMİ KİMSEYE BIRAKMAM
Dumankaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ayla Dumankaya ise şunları yazdı: “Anne rüyalarda gördüğün şeylerin gerçek olur mu diye sordu küçük kızım bu sabah. Olur kızım dedim, ne gördün? Dumankaya’yı geri aldığınız gördüm dedi. Alacağız tabi dedim, yeri geldi personelimle beraber,(vallahi de billahi de)tuvaletini temizlediğim şirketimi kimseye bırakmam.”
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