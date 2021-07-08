Bir IBAN da Perinçek'ten: Vatan Partisi'ne para istedi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Aydınlık gazetesindeki köşesinde kampanya başlattığını duyurdu ve yazısının sonunda IBAN paylaştı.

NEDEN PARA İSTEDİĞİNİ YAZDI

Vatan Partisi'nin iktidar yoluna girdiğini öne süren Perinçek, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bağışlarınız üreticilerin iktidar hedefli örgütlenmesi içindir. Bağışlarınız milleti örgütlemek ve Üreticilerin Milli Hükümeti’ni kurmak içindir. Bağışlarınız Asya ikliminde bağımsız, başı dik, üreten Türkiye içindir. Bağışlar Vatan Partisi’ne Vatan Partisi İktidara!"

Türkiye'de hemen her sıkıntılı sosyal olayın ardından başlatılan bağış kampanyaları tepki çekiyor. Daha önce AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da pandemi sürecinde, "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası başlatarak IBAN numarası paylaşmıştı.





