İçişleri Bakanlığı’nın yönetiminde olan Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görev alan polislerimizden intihar haberleri artmaya başladı. Bu durumu sitem eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek Süleyman Soylu’nun İçişleri bakanlığı görevini sorguladı.





CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek Türkiye’de artık hemen hemen hergün polis intiharlarının olduğunu ifade ederken bu durum karşısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan istifalarını beklediklerini ifade ettiler.





"SOYLU NE ZAMAN İSTİFA EDECEK"

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan sosyal medya hesabı üzerinden “Süleyman Soylu bir kez daha söylüyorum; hemen her gün bir polisin intihar haberini alıyoruz. Polisler intihar ediyor Süleyman Soylu! Eşlerini ve çocuklarını da öldürüp, intihar ediyorlar! Daha ne olması gerekir bir şeyler yapmanız için?. Süleyman Soylu bir kez daha söylüyorum; hemen her gün bir polisin intihar haberini alıyoruz. Polisler intihar ediyor. Süleyman Soylu! Eşlerini ve çocuklarını da öldürüp, intihar ediyorlar! Daha ne olması gerekir bir şeyler yapmanız için?" diye yazdı.













Bu Tweet’i kendi takipçileriyle paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise “Bir İçişleri Bakanı ne zaman istifa eder? Neredeyse her gün bir polis intihara sürükleniyor? Çok üzücü ve düşündürücü” notunu düştü.