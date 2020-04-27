Samanyolu Haber /Ekonomi / 5 milyar dolar borcun diyeti mi? /27 Nisan 2020 11:42

5 milyar dolar borcun diyeti mi?

Türkiye'ye 5 milyar dolar borç veren Çin, Türkiye'de peş peşe ihale kazanıyor. Denizli-Aydın otoyolunda inşâ edilecek iki etap ihalesini kazanan Çinli firmalar bu sefer İstanbul Yeni Havalimanı metro hattında kullanılacak metro vagonları ihalesini kazandı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul  Yeni Havalimanı metro hattı için Çin’den 1 milyar 545 milyon 280 bin TL mukabili 176 metro lokomotifi ve vagonu aldı. 

Teslimat 2022 yılı sonunda tamamlanacak. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün, 26 Aralık 2019’da “Pazarlık(MD 21/b)” usulüne göre yaptığı, “İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı 176 Adet Metro Aracı Temini ve İşletmeye Alma İşi” ihalesinin sonucu açıklandı. 

İhaleyi Çinli "CRRC Zhuzhou Locomotive Co. Ltd." isimli şirket kazandı.

Son tren setinin tesliminden sonra saha testleri ve geçici kabul çalışmaları için 60  gün süre verilecek. Deneme işletmesi için de ayrıca 60 gün olmak üzere toplamda 120 günlük süre kullanılacak. 

Yüklenici bakım onarım ekipmanlarının tamamının teslimatını, montajını ve devreye almasını en geç 23. ayda tamamlayacak. İşin süresi 28 Aralık 2022 tarihinde dolacak.

YANGINDAN MAL KAÇIRMA İHALESİ

Ulaştırma Bakanlığı "açık artırma" usulü yerine "kapalı zarf" usulü ile ihale yapılmasını Koronavirüs salgınına bağladı. 

Ancak 2019 yılında ilan edilen bir ihaleni Korona salgınında karara bağlanması dikkatten kaçmadı.

Kapalı zarf usulü ihale yöntemi ile idareler, ihale ilanına çıkmadan, söz konusu işi yapabilecek en az 3 istekliyi ihaleye davet ederek, teklif vermelerini istiyor. En uygun teklifi veren istekli ile idare pazarlık yaparak ihaleyi sonuçlandırıyor. 

Çin geçen ay Türkiye'ye 5 milyar dolar borç vermiş, kredi şartı olarak ihalelerde Çinli firmalara öncelik verilmesi şartını getirmişti.
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