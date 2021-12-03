Bir ilde daha ekmeğe zam geldi

Bursa'da ekmeğe zam geldi. 2 lira olan 200 gram ekmek 2,5 liradan satılacak.Bursa Simitçiler ve Unlu Madde İmalatçıları Odası dün simide zam yapıldığını duyurmuştu. Yeni zamla birlikte normal simit fiyatı 3 TL'ye, tereyağlı simit 3,50 TL'ye yükselmişti. Bir zam haberi de ekmek için geldi. Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Çırakoğlu, temel gıda maddelerine gelen zamların ardından 200 gram olan ekmeğin 2,5 liradan satılacağını duyurdu. 2 liradan satılan ekmek, bugünden itibaren 2,5 liradan satışa sunulacak.Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Çırakoğlu, “Sene başında 14 liraya aldığımız susam bugün 40 lira oldu. 7 liradan aldığımız poşet şu an 40 lira oldu. Un, şeker ve yağa gelen zamlarla birlikte bizde yüzde 25 zam yapmak zorunda kaldık” dedi.