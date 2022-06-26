Samanyolu Haber /Gündem / Bir ilde daha ekmeğe zam geldi /26 Haziran 2022 18:53

Bir ilde daha ekmeğe zam geldi

Yükselen enflasyon ve yüksek seyreden döviz kurları nedeniyle artan girdi maliyetleri unlu mamülere zam olaran yansımaya devam ediyor.

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Yükselen enflasyon ve yüksek seyreden döviz kurları nedeniyle artan girdi maliyetleri unlu mamülere zam olaran yansımaya devam ederken bir ilde daha ekmeğe zam yapıldığı haber aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve fırıncıların talebi üzerine Erzincan'da ekmeğe zam yapıldı. 210 gram ekmek fiyatı 4 TL oldu.

Yapılan zamla birlikte Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğince yönetim kurulu kararı ile onaylanan Erzincan Fırıncı Fiyat Listesi şöyle:

210 gr. Somun Ekmek 4.00 TL
80 gr. Simit 4.00 TL
80 gr. Poğaça 4.00 TL
70 gr. Börek 4.00 TL
270 gr. Mercan Ekmeği 5.50 TL
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