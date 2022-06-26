Bir ilde daha ekmeğe zam geldi

Yükselen enflasyon ve yüksek seyreden döviz kurları nedeniyle artan girdi maliyetleri unlu mamülere zam olaran yansımaya devam ederken bir ilde daha ekmeğe zam yapıldığı haber aktarıldı.







Evrensel'de yer alan habere göre Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve fırıncıların talebi üzerine Erzincan'da ekmeğe zam yapıldı. 210 gram ekmek fiyatı 4 TL oldu. Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve fırıncıların talebi üzerine Erzincan'da ekmeğe zam yapıldı. 210 gram ekmek fiyatı 4 TL oldu.

Yapılan zamla birlikte Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğince yönetim kurulu kararı ile onaylanan Erzincan Fırıncı Fiyat Listesi şöyle:210 gr. Somun Ekmek 4.00 TL80 gr. Simit 4.00 TL80 gr. Poğaça 4.00 TL70 gr. Börek 4.00 TL270 gr. Mercan Ekmeği 5.50 TL