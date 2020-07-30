Samanyolu Haber /Gündem / Bir ilde daha maske takmak zorunlu hale geldi /30 Temmuz 2020 22:38

Bir ilde daha maske takmak zorunlu hale geldi

Koronavirüs salgınına karşı Adana'da da tüm alanlarda maske takmak zorunlu hale geliyor.

SHABER3.COM

Adana'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren tüm alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar gereği, gece yarısı itibarıyla kent genelinde vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, karara uymayanlara 900 TL para cezası kesileceği bildirildi. Açıklamada, "Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır" denildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Alınan tedbirlerin salgının yayılma hızını düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca ilimizde ek tedbir alınmıştır. Bu kapsamda bugün saat 24.00'ten itibaren vatandaşların tüm ilimiz sınırları içinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine karar verilmiştir. Alınan karara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 900 lira idari para cezası verilecek olup, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır."
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