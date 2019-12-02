Samanyolu Haber /Gündem / Bir ilk: Erdoğan AKP'yi veto etti /02 Aralık 2019 17:33

Bir ilk: Erdoğan AKP'yi veto etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kömürden elektrik enerjisi üreten termik santrallerin bacalarına filtre mecburiyetini 2022 yılına kadar tehir eden kanunu veto etti.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ilk defa kamuoyundan gelen bir itirazı dikkate alarak kendi çıkardığı kanunda geri adım attı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevreye ve canlılara zarar veren termik santralleri 2,5 yıl daha filtre takmaktan muaf tutan kanunu veto etti. 

2014 yılından beri Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Erdoğan kendi partisinin çıkardığı kanunu ilk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) iade etti. 

Veto edilen kanun aynen bir kere daha önüne gelmesi halinde Cumhurbaşkanı'nın halk oylamasına götürmek şartı ile kanunu onaylaması gerekiyor.   

ÇELİK: SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ AZ ÖNCE VETO ETMİŞTİR

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Havayı kirleten 15 termik santralin bacasına filtre takılmasını iki buçuk yıl erteleyen düzenleme Cumhurbaşkanımızın onayını bekliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu düzenlemeyi doğru bulmamış ve az önce veto etmiştir." dedi.

Kanun teklifi AKP ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) oyları ile geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilmişti. 

Kanun başta sosyal medya olmak üzere farklı mecralarda "faciaya kanuni kılıf" diye nitelenmişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir ilk: Erdoğan AKP'yi veto etti Sonraki Haber >>

AKP, Menzil'e otoyol için köylünün toprağını elinden alıyor!

AKP, Menzil'e otoyol için köylünün toprağını elinden alıyor!

Tenkil sürecinde vefat edenler anıldı

Tenkil sürecinde vefat edenler anıldı

Kapıcılık yapan KHK’lı polis

Kapıcılık yapan KHK’lı polis

Bir adamın kazadan kaçma anı!

Bir adamın kazadan kaçma anı!

Dikkatsizlik kazaya sebep oldu

Dikkatsizlik kazaya sebep oldu

Başkasına ait kablosuz internet izinsiz kullanılabilir mi?

Başkasına ait kablosuz internet izinsiz kullanılabilir mi?

Artvin’de korkutan heyelan!

Artvin’de korkutan heyelan!

İstanbullular adına soruyorum

İstanbullular adına soruyorum

Saadet Partisi'nden çok konuşulan 'Muhteşem Cuma' reklamı

Saadet Partisi'nden çok konuşulan 'Muhteşem Cuma' reklamı

MHP'ye dokunan yanıyor!

MHP'ye dokunan yanıyor!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:55:05