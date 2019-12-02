Bir ilk: Erdoğan AKP'yi veto etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ilk defa kamuoyundan gelen bir itirazı dikkate alarak kendi çıkardığı kanunda geri adım attı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevreye ve canlılara zarar veren termik santralleri 2,5 yıl daha filtre takmaktan muaf tutan kanunu veto etti.





2014 yılından beri Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Erdoğan kendi partisinin çıkardığı kanunu ilk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) iade etti.





Veto edilen kanun aynen bir kere daha önüne gelmesi halinde Cumhurbaşkanı'nın halk oylamasına götürmek şartı ile kanunu onaylaması gerekiyor.







ÇELİK: SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ AZ ÖNCE VETO ETMİŞTİR









Kanun teklifi AKP ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) oyları ile geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilmişti.





Kanun başta sosyal medya olmak üzere farklı mecralarda "faciaya kanuni kılıf" diye nitelenmişti.



AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Havayı kirleten 15 termik santralin bacasına filtre takılmasını iki buçuk yıl erteleyen düzenleme Cumhurbaşkanımızın onayını bekliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu düzenlemeyi doğru bulmamış ve az önce veto etmiştir." dedi.