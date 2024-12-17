Bir ilk: Laboratuvarda altın ürettiler

İsviçre merkezli ETH Zürih'ten araştırmacılar, "aerogold" adını verdikleri yeni bir altın türü ürettiler. Aerogold'un, altının alışık olduğumuz yoğun yapısının aksine inanılmaz derecede hafif bir formda olduğu bildirildi.





YAPAY ALTIN NASIL ÜRETİLDİ?

Cumhuriyet'te yer alan habere göre çalışma kapsamında altın nanoparçacıklara ayrıldı. Daha sonra bu küçük altın parçacıkları, protein lifleri ve polimer adı verilen plastik benzeri malzemelerle bir araya getirildi. Bunun sonucunda, süngere benzeyen, hafif ve gözenekli bir yapı ortaya çıktı.





Tüm işlemler tamamlandıktan sonra, protein ve polimerlerin bazı bölümleri kimyasal yöntemlerle ayrıştırıldı ve böylece geriye, içi boşluklarla dolu olan ancak dışarıdan bakıldığında altın gibi görünen bir madde ortaya çıktı.





Bilim insanları, laboratuvarda üretilen bu yapay altının, doğal altın gibi parlak olmasının yanı sıra çok hafif ve dayanıklı olduğunu belirtti.





YAPAY ALTININ OLASI KULLANIM ALANLARI

Labrotuvarda üretilen yapay altının teknoloji, takı tasarımı ve uzay araştırmaları gibi alanlarda büyük bir potansiyele sahip olduğu belirtildi.





İlk kez laboratuvarda üretildi... Altının değeri düşecek mi?

Doğal altından daha hafif ve dayanıklı olan yapay altının elektronik, saatçilik, süsleme sanatı ve hatta uzay teknolojisi gibi alanlarda devrim yaratabileceği söyleniyor.





İlk kez laboratuvarda üretildi... Altının değeri düşecek mi?

ETH Zürih'teki ekip, çalışmalarının ileride altın madenciliğine duyulan ihtiyacı azaltarak sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayabileceğine inanıyor...





ALTIN FİYATLARINI ETKİLER Mİ?

Altın fiyatı, büyük ölçüde arz ve talep dengesine dayanır. Laboratuvarda üretilen altının ekonomik ve kolay bir şekilde üretilmesi, piyasadaki toplam altın miktarını artırır. Bu da arzı yükselterek fiyatların düşmesine neden olabilir.





Laboratuvarda üretilen altının maliyetinin düşük olması durumunda, doğal altının yerini alabilir. Fakat üretim çok pahalı ve teknik olarak zor kalırsa, laboratuvar altını sadece özel uygulamalarda kullanılır ve piyasa fiyatı üzerinde sınırlı etkisi olur.





Ancak zamanla teknolojinin gelişmesiyle birlikte üretimin maliyeti düşerse, altının genel fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşabilir.