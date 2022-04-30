Samanyolu Haber /Gündem / Bir ilk: Sürücüsüz ilerleyen metrobüs kazaya sebep oldu /30 Nisan 2022 10:35

Bir ilk: Sürücüsüz ilerleyen metrobüs kazaya sebep oldu

Metrobüs yolunda akıl almaz kaza, sürücüsüz metrobüs dehşet saçtı Beylikdüzü'nde sürücüsüz bir şekilde bariyerlere çarparak ilerleyen metrobüs, karşı şeritten gelen başka bir metrobüsle kafa kafaya çarpıştı.

Bir ilk: Sürücüsüz ilerleyen metrobüs kazaya sebep oldu

Beylikdüzü'nde sürücüsüz bir şekilde bariyerlere çarparak ilerleyen metrobüs, karşı şeritten gelen başka bir metrobüsle kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen başka metrobüs ise çarpışan araçlara arkadan çarpmasıyla meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Belediye Durağı yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsüz bir şekilde ilerlediği öne sürülen metrobüs bariyerelere çarparak ilerlemeye başladı. Ters şeride geçerek hızlı bir şekilde ilerlemeye devam eden metrobüs karşı şeritten gelen metrobüsle kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen başka bir metrobüs ise duramayarak çarpışan araçlara arkadan çarptı. Kazada durak yakınında bulunan metrobüsteki 3 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, ekipler ise metrobüs güzergahında önlem alıp akışı sağladı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler, metrobüsün kontrolden çıkma nedenini belirlemek için detaylı çalışma başlattı. Öte yandan kazaya karışan metrobüslerin güzergahtan kaldırılmasıyla birlikte metrobüs hattındaki yoğunluk ise normale döndü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir ilk: Sürücüsüz ilerleyen metrobüs kazaya sebep oldu Sonraki Haber >>

Bir ilk: Sürücüsüz ilerleyen metrobüs kazaya sebep oldu

Bir ilk: Sürücüsüz ilerleyen metrobüs kazaya sebep oldu

Barolar Birliği Başkanı Sağkan’dan KHK çıkışı

Barolar Birliği Başkanı Sağkan’dan KHK çıkışı

Danıştay önünde çirkin görüntüler

Danıştay önünde çirkin görüntüler

Almanya Ukrayna'ya Gepard tankları gönderiyor

Almanya Ukrayna'ya Gepard tankları gönderiyor

“Dış güçleri getirsen daha kötüsünü yapamaz ”

“Dış güçleri getirsen daha kötüsünü yapamaz ”

‘Müjdesi’ alkışlanmayan Bakan Nebati fena bozuldu

‘Müjdesi’ alkışlanmayan Bakan Nebati fena bozuldu

AKP'li başkandan depremzedeye skandal söz

AKP'li başkandan depremzedeye skandal söz

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:10:02