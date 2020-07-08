Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir inşaat devi daha konkordato ilan etti /08 Temmuz 2020 19:22

Bir inşaat devi daha konkordato ilan etti

Ekonomik krizin tüm sektörleri etkilediği Türkiye'de neredeyse her gün dev şirketlerle ilgili iflas veya konkordato ilanı haberleri geliyor.

SHABER3.COM

Koronavirüs salgını sonrası destek paketleri açıklandı. İnşaat sektörü bu destek en fazla payı alan sektörlerden biri. Buna rağmen krizin en çok etkilediği sektörlerin başında gelen inşaat sektöründen bir konkordato ilanı haberi daha geldi.

Alanya’da yıllardır faaliyette bulunan Cengizhan Gayrimenkul Planlama Turizm İnşaat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi konkordato talep etti. Şirket için yapılan başvuru sonrası mahkemece tedbir kararı verilerek, şirket korumaya alındı. 

Alanya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla şirkete yönelik de tedbir kararı vererek komiser ataması yaptı.Gerçek Alanya'nın haberine göre tedbir kararı ile birlikte şirket de hacizlere karşı korumaya alınmış oldu.

Mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi ve borçlu şirket faaliyetlerine nezaret etmek üzere alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak Hukukçu Avukat Uğur Oğuz’u geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir inşaat devi daha konkordato ilan etti Sonraki Haber >>

'Sular kesik' yayını yaptılar ancak çalışan çamaşır makinesini unuttular

'Sular kesik' yayını yaptılar ancak çalışan çamaşır makinesini unuttular

Erdoğan rejimi İslamcı mı?

Erdoğan rejimi İslamcı mı?

Gergerlioğlu: Seyit Ahmet Aydın, çevresine moral veriyor diye 27 aydır hücrede tutuluyor

Gergerlioğlu: Seyit Ahmet Aydın, çevresine moral veriyor diye 27 aydır hücrede tutuluyor

Fabrika kapatılsın!

Fabrika kapatılsın!

İlginç Ambulans kazası

İlginç Ambulans kazası

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:44:52