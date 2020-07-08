Bir inşaat devi daha konkordato ilan etti

Koronavirüs salgını sonrası destek paketleri açıklandı. İnşaat sektörü bu destek en fazla payı alan sektörlerden biri. Buna rağmen krizin en çok etkilediği sektörlerin başında gelen inşaat sektöründen bir konkordato ilanı haberi daha geldi.







Alanya’da yıllardır faaliyette bulunan Cengizhan Gayrimenkul Planlama Turizm İnşaat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi konkordato talep etti. Şirket için yapılan başvuru sonrası mahkemece tedbir kararı verilerek, şirket korumaya alındı.





Alanya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla şirkete yönelik de tedbir kararı vererek komiser ataması yaptı.Gerçek Alanya'nın haberine göre tedbir kararı ile birlikte şirket de hacizlere karşı korumaya alınmış oldu.





Mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi ve borçlu şirket faaliyetlerine nezaret etmek üzere alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak Hukukçu Avukat Uğur Oğuz’u geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi.