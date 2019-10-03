Bir inşaat şirketi daha iflas etti

Krizden en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen inşaatta bir şirket daha resmen iflas etti. Kocaeli'nde faaliyet gösteren Kubilay Urhan İnşaat hakkında iflas kararı verildi.





Kocaeli 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi şirketin "adi tasfiye" şeklinde tasfiye edileceğine hükmetti.





Alacaklıların ve istihkak iddiası sahiplerinin alacak ve istihkaklarının ve bunların dayanağı olan belgeleri veya örneklerini mahkeme ilamından itibaren 1 ay içinde ibraz etmeleri gerekiyor.





ALACAKLILAR TOPLANTISI 23 EKİM'DE





Müflis şirkete borçlu olanların da aynı süre içinde kendilerini veya borçlarını beyan etmeleri istendi. Aksi halde cezai müeyyide uygulanacağı kaydedildi.





Mahkeme kararında 23 Ekim'de saat 15:00'te Kocaeli İcra Müdürlükleri Yemekhanesi (Kadıköy Mah. Bağdat Cad. N.59 İzmit Kocaeli) 1'inci alacaklılar toplantısı yapılacağı bildirildi.





Alacaklıların bizzat veya temsile yetkili bir vekilinin hazır bulunması istendi.