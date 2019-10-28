Samanyolu Haber /Gündem / Bir inşaat şirketi daha iflas etti! /28 Ekim 2019 21:25

Bir inşaat şirketi daha iflas etti!

Ekonomide yaşanan dalgalanmalardan etkilenen inşaat sektöründen bir iflas haberleri daha geldi. İSMERT isimli şirket iflas ettiğini duyurdu.

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Ekonomideki türbülansın en fazla etkilediği sektörlerden biri olan inşaatta kan kaybı devam ediyor. Elazığ’da faaliyet gösteren İSMERT İnşaat ve Otomotiv hakkında iflas kararı verildi. Elazığ 2. İcra Dairesi, şirketin iflasına karar verildiğini belirtti. İflas kararı İlan.gov.tr’de yayımlandı.

İlanda şu ifadelere yer verildi;

“Elazığ 4 Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 19/09/2019 tarih 2015/592 esas ve 2019/274 karar sayılı ilamı ile Elazığ Ticaret Sicil Memurluğunun 11510 sicil nolu İSMERT İNŞAAT VE MALZEMELERİ NAKLİYE MADENCİLİK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(4810539836)-ELAZIĞ’da mukim 19/09/2019 günü saat 14.17de İcra İflas kanunun 179. maddesi gereğince İFLASINA karar verilmiş olup dairemizde iflas işlemlerine başlanmıştır. İİK. 166. Maddesi gereğince ilan ve tebliğ olunur..”

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