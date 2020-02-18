Bir intihar vakası daha

İş arkadaşlarının kendisine ulaşamaması üzerine Şişli Fulya Mahallesi'ndeki evine gidilen Sertdemir’in intihar ettiği öğrenildi.İş arkadaşları, tek başına yaşayan Sertdemir’in Konya'daki ailesinin yanına yerleşmek için belediye başkanlığına defalarca tayin dilekçesi verdiğini ancak tayin dilekçesine sürekli ret cevabı aldığını söyledi.





Geçen yıl da Zeytinburnu Belediyesi tarafından işten çıkarılan temizlik işçisi Ömer Aşık belediye önünde "Açım, geçinemiyorum. Çocuklarım aç" diyerek kendini yakmaya çalışmıştı.