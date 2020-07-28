Bir intihar vakası daha

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) hizmet binasının karşısında bulunan bir binada intihar girişimi yaşandı.Ankara’da yaşayan ailesinin yanına gitmek için para bulamayan Hüseyin Ş. (35), DBB karşısında bulunan binaya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 3 saatlik bir süre zarfında bina üzerinde bekleyen Hüseyin Ş., geçirdiği sinir krizi nedeniyle çatıdaki tuğlaları kafasında kırdı. Vurmanın etkisiyle saçılan tuğlalar, olay yerinde bulunan yurttaşlara tehlikeli anlar yaşattı.





İntihar girişimi sürerken, DBB'ye ait itfaiye ekipleri Hüseyin Ş.'nin binadan atlaması ihtimaline karşı brandaları hazır hale getirdi. Polis ekipleri ise yolu trafiğe kapadı.





Çevredeki yurttaşların şaşkın bakışları arasında yaklaşık 3 saat boyunca çatıda bekleyen Hüseyin Ş., uzun süren uğraşların ardından intihar girişiminden vazgeçti. Çatıdan indirilen Hüseyin Ş., burada bekletilen ambulans ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.