Bir iş cinayetinin bedeli 21 bin lira!

Halit Balicak, İstanbul Ümraniye'de bir sosyal tesis inşaatında işçi olarak çalışırken düştü. Beş gün sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Otopsi raporuna göre yaşamını yitirmesinin nedeni genel beden travmasına bağlı kafatası kırığı, beyin kanaması ve beyin hasarı olarak belirtildi.







İddiaya göre, Balicak şantiyede düştüğü sırada kimse olay yerinde olmadığı için iş kazasının nasıl gerçekleştiği bilinmiyor.





Kızı Canan Balicak ve ailesi, babasının çalıştığı şantiyede gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı, babasına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmediği gerekçesiyle mahkeme gitti.





ÜÇ SANIĞA 21 BİN 200 TL PARA CEZASI





10 Aralık'ta sonuçlanan mahkeme sonucuna göre patronlar Sırrı Çurgotay ve Nurettin Uğur Avcı ile şantiye şefine taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bu üç sanığın da hapis cezası 21 bin 200 TL para cezasına çevrildi.





Mahkeme, işverenlerin inşaatta düşme riski olan yerlerde yeterli denetim ve gözetim yaptırmayı ihmal ettiklerine ve gerekli tedbirleri almadıklarına hükmetti. Şantiye şefinin ise inşaatta düşme riski olan yerlerde yeterli denetim ve gözetim yapmadığı, çalışanların ya da malzemelerin düşmesini engelleyecek tedbirler almadığı gerekçesiyle asli kusurlu olduğunu belirtti.





"İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLMEDİ"





Kararla ilgili Canan Balicak, mahkeme kararıyla ilgili, "21 bin TL babamın canına fiyat biçildi, bizi ailecek en çok bu zor duruma soktu. Aile olarak bir can bu kadar ucuz mu dedik" diye konuştu. "Mahkemenin gün vermesi bile 9 ay sürdü." diyen Balicak'ın beklentilerinin iş kazalarına emsal teşkil etmesi için sanıklara hapis cezası verilmesiy olduğunu anlattı.





İşçi Halit Balicak'ın kızı Canan Balicak, "Babama baret verilmediği gibi ayağında ayakkabı bile yoktu. İş kıyafetini bile biz alıp veriyorduk babama. Olaydan sonra inşaata gittiğimde bana bile baret veremediler" şeklinde konuştu.





Balicak ailesinin avukatı Abdulkadir Argıllı, mahkeme kararına itiraz ederek üst mahkemeye gittiklerini belirtti.





BBC Türkçe'nin haberine göer Argıllı, işverenlerin yönetmeliğe uygun bir şekilde yüksekten çalışma için gereken güvenlik önlemlerini almadığını ve Halit Balicak'a gerekli iş güvenliği eğitiminin verilmediğini de söyledi.





"AİHM'E KADAR GİDECEĞİZ"





Argıllı, "Bir ölüm olayının etkin bir şekilde soruşturulmaması, sanıkların etkin şekilde cezalandırılmaması, devletin yaşam hakkını korumak konusunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemesi" gerekçeleriyle Anayasa Mahkemesi'ne, sonra da gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmaya hazır olduklarını söyledi.





İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre 2020 yılında 2 bin 427 işçi hayatını kaybetti. Bu işçilerin yüzde 15'i inşaat ve yol sektöründe çalışıyordu.





Son 5 yılda çalışırken hayatını kaybeden işçi sayısı en az 11 bin 387, bu işçilerden en az 2 bin 399'u inşaat sektöründe çalışıyordu.