Bir isim daha ABD başkanlık seçiminden çekildi

ABD'de Demokrat Parti'nin 2020 Seçimleri için Başkan Aday Adaylarından Tulsi Gabbard, Joe Biden lehine yarıştan çekildi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre ABD'de bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adaylığı için süren yarıştan son kadın aday da çekildi. Bugün adaylıktan çekildiğini duyuran Havai Senatörü Tulsi Gabbard, Barack Obama dönemi ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın seçim çalışmasını destekleyeceğini açıkladı.









Savaş karşıtı politikasıyla öne çıkan Gabbard geçen yıl "Eğer aynı kıyametli kapitalist politikaları, şirket politikalarını ve bu maliyetli savaşların daha fazlasını yürütecek birini onun yerine koyacaksak, Donald Trump'ı yenersek ne değişmiş olacak?" demişti. Gabbard'ın desteğini açıkladığı aday olan Biden, Irak savaşına ve ABD'nin saldırgan dış politikasına desteğiyle biliniyor.





Demokrat Parti'de süren başkan adaylığı yarışında Bernie Sanders ve Joe Biden baş başa kalmış durumda. Biden şimdilik, Sanders'tan daha fazla delegeye sahip. En çok delegeyi kazanacak olan aday Kasım'da yapılacak seçimde ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'la karşı karşıya gelecek.