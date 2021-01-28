Bir isme daha ölüm tehdidi

İçişleri Bakanlığı'nın "Vali militan, kaymakam militan..." ifadesini gerekçe göstererek hakkında suç duyurusunda bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 22'nci Dönem Milletvekili Berhan Şimşek, "4 gündür 12-13 ölüm tehdidi var. Seni diyor; ‘Mermi manyağı değil, kurşun manyağı yaparım. Onun için 'bir tedbir alalım' dedik, koruma talebinde bulunduk." dedi.





"Ben silah taşımaktan utanırım, fakat mecburuz şimdi gideceğiz, silah alacağız." diyen Şimşek, "Gelecek Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın 8 ay önce silah ruhsatı gelmiş, başına bu hadise geldikten iki gün sonra göndermişler." dedi.





Berhan Şimşek silah ruhsatı için Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat ettiğini söyledi.





Şimşek şöyle devam etti: "Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sayın Barış Atay, aylarca beklemiş silah ruhsatı gelmesini, Barış'ı da darp ettiler. Biz öldürmek için silah ruhsatına başvurmuyoruz, kendimizi korumak için başvuruyoruz. Ben kimseye kendimi öldürtmem."







"VALİ MİLİTAN, KAYMAKAM MİLİTAN" DEMİŞTİ





Şimşek’in Habertürk’te katıldığı canlı yayında sarf ettiği şu sözler Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) cenahında infiale sebep olmuştu: “Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan… Alınan kararları görüyoruz."





İçişleri Bakanlığı, Şimşek hakkında, suç duyurusunda bulunmuştu.





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim milletvekili arkadaşımız bir açıklama yapıyor. 'Vali militan yargıçlar militan alınan kararları görüyoruz' diyor. Vay sen misin militan diyen! İşte sana militan. Dünya kadar militan var. Tekirdağ'da çocukların karnesini dağıtan kim? AKP İl Başkanı. Veren kim? MEB Müdürü. Al sana militan. İçişleri Bakanlığı bir yazı yazıyor bütün valiliklere, hepiniz dava açın diyor. Dava açmazsanız namertsiniz. Hepiniz militansınız. Hepiniz yolsuzluğun, ahlaksızlığın militanısınız” dedi.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını duyurmuştu.