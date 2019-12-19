Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir işsiz babanın yürek burkan feryadı... /19 Aralık 2019 15:01

Bir işsiz babanın yürek burkan feryadı...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti "Kriz yok" algısı için emrindeki medyayı seferber ederken 1,3 milyonu üniversite mezunu olmak üzere gerçek işsiz sayısı 7 milyonu aştı. Elazığ'da işsiz Deniz Taze'nin feryadı yürekleri dağladı.

Bir işsiz babanın yürek burkan feryadı...

Türkiye'de işsizliğin haneleri nasıl kasıp kavurduğunu Elazığ'da sokak mülakatı bir kere daha gözler önüne serdi. 

"Sokağın Rengi" isimli Youtube kanalında yer alan videoda Deniz Taze, uzun zamandır iş aradığını, ancak çaldığı her kapıdan eli boş döndüğünü söyledi. Taze, "Benim sonum ne olacak?" sorusunu yöneltti. 

İşsiz olduğu için evlatlarının ihtiyaçlarını gideremediğini anlatırken Deniz Taze'nin gözleri doldu.

İki çocuk babası olduğunu ve eve ekmek götüremediğini belirten Taze, "Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidiyorum sırtımı sıvazlıyor. Nereye gitsem sırtımı sıvazlıyorlar. İntiharın eşiğine gelmişim. Ne yapayım? Eşimden mi ayrılayım? Evladımın gözlerine bakamıyorum. Bir gün valiliğin önünde benzinle kendimi yaktığımı duyarsanız şaşırmayın." diye konuştu. 

İŞSİZLİK İNTİHARLARI ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre işsizlik eylül ayı itibarıyla geçen yılın aynı ayına kıyasla 2,4 puan artışla yüzde 13,8 oldu. İşsiz sayısı 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bin olarak kayıtlara geçti.

Dün Çorum'da iki kişi, Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişi olmak üzere toplam üç kişi işsizlik yüzünden intihar etmişti.
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