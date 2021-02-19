Samanyolu Haber /Gündem / Bir işsizlik intiharı daha /19 Şubat 2021 13:07

Bir işsizlik intiharı daha

İzmir'de çeşitli mekanlarda perküsyon çalarak geçimini sağlayan genç müzisyen Mehmet Mert El, geçim sıkıntısı nedeniyle intihara sürüklendi. Müzisyenin pandemi döneminde mekanların kapalı olmasından kaynaklı işsiz kaldığı belirtildi.

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Kafe-Bar Çalışanları Dayanışması, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Aylardır mekanların açılması ve işsiz kalanlara destek verin çağrımızı duymayan yöneticiler, intiharların sorumlusudur" dedi.

Açıklamada "İzmir’de bir müzisyen arkadaşımız geçinemediği için intihar etti. Perküsyon çalarak geçinen Mehmet Mert El, mekanlar kapalı olduğu için bir yıldır işsizdi. Aylardır mekanların açılması ve işsiz kalanlara destek verin çağrımızı duymayan yöneticiler, intiharların sorumlusudur" ifadeleri yer aldı.
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