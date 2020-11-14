Babacan'dan Erdoğan'a reform cevabı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı "Ortadan kaybolup sorumluluktan kaçamazsınız." diye eleştirdi.





Babacan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağdurları için ise iktidara, "İnsanların itibarıyla, şerefiyle, ekmeğiyle oynadınız." diye tepki gösterdi.







DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Sakarya 1'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı.





"BU MİLLETİN ÖDEDEĞİ BEDEL, BİRİLERİNİN ORTADAN KAYBOLMASIYLA KALKMIYOR"





Babacan konuşmasında şu mesajları verdi: "İki senedir Hazine'nin başında olup sonra bir küçük mesajla ortadan kaybolmak diye bir şey olur mu? Bu nasıl bir sorumsuzluktur? Ortadan kaybolmakla kurtulamazsınız. Bu milletin ödediği bedel, birilerinin ortadan kaybolmasıyla kalkmıyor."





Babacan şunları kaydetti: "Bu millet size ülkenin tapusunu vermedi. Yaptığınız her işlemin, imzaladığınız her evrakın sorumluluğunu taşıyorsunuz. Birilerini gözden kaçırarak olan biteni unutturamazsınız." diyen Babacan, "Dün Sayın (Recep Tayyip) Erdoğan, partisinin genel başkanı şapkası başındayken, hukuk devleti ilkesini hatırlattı. Adeta bizim açıklamalarımızdan kopya çekmişler. Sanki hukuku çiğneyen kendileri değil! Kopyayı da eksik çekmişler. Bizim asıl nüshamızda hukuksuzluğu kimin yaptığı açıkça yazıyordu, o kısmını söylemiyorlar. Hukuk gerekiyor, ancak hukuku katleden kim?"





180-190 DEFA BİR KANUN DEĞİŞTİRİLİR Mİ?





"Haydi, hukuka uymaya, şeffaflığa başlayın: İhale mevzuatını değiştirin. İhaleleri şeffaf yapın." diyen Babacan, "180-190 defa bir kanun değişir mi? Üstelik bir istisna maddesiyle büyük projeleri yapılıyor. Serbest yarışma yok. Kimlerin vergi borçlarını niye sildiniz? Açıklayın şeffafça. Varlık Fonu'nu neden kurdunuz, oraya hangi şirketleri kattınız? Neden denetimsiz bıraktınız? Niçin bu fonu 63 milyar TL borca batırdınız?"





Babacan şöyle devam etti: "Elinize bir çekiç almışsınız, her aykırı fikre çivi muamelesi yapıyorsunuz. Kalbinizdeki adalet endeksi, sadece kendiniz için geçerli. KHK'larla on binlerce insan mağdur oldu. İnsanların itibarıyla, şerefiyle, ekmeğiyle oynadınız."





Babacan, "Kimseyi geçmişin karanlık günleriyle korkutmaya çalışmasınlar. Vatandaşlarımızın kazanılmış hakkına kimse göz dikemez! Biz geçmişin zulmünü geçmişe gömdük. Biz, mazlumken zalim olmadık." dedi.