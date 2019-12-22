Samanyolu Haber /Politika / Bir itiraf da İbrahim Kalın'dan... /22 Aralık 2019 23:20

Bir itiraf da İbrahim Kalın'dan...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin halktan gelen mesajlara kulak vermesi gerektiğini söyledi.

Sizin AKP'niz altında yaşamak böyle, değil mi?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hem istifalar hem tasfiyelerlerle sarsılmaya devam ederken, AKP içinde itirafta bulunanların sayısı da artıyor. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul'da katıldığı bir söyleşide "İstanbul'u neden kaybettik?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Demek ki, bizim kendimize bir çeki düzen vermemiz lazım."

AKP'NİN OYLARI NİYE DÜŞÜYOR?

Kalın, İstanbul'da Ümraniye Belediyesi tarafından Santral Etkinlik Alanında düzenlenen 1'inci Ümraniye Kitap Fuarı'nın kapanışında AKP'nin niye erimeye başladığına dair sorulara muhatap oldu.

"Milletin sandıkta, seçimden önce ve sonra verdiği mesaj bizim için her zaman en önemli mesajdır." diyen Kalın, "Burada da İstanbul halkımız bize bir mesaj vermiştir. Buradan almamız gereken en önemli ders budur." ifadelerini kullandı.
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