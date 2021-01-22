Samanyolu Haber /Gündem / Bir kaçırılma vak'ası daha /22 Ocak 2021 09:50

Bir kaçırılma vak'ası daha

Elektrikçilik yapan Gökhan Güneş’in İstanbul Başakşehir’de iş yerine gitmek için bindiği otobüsten iner inmez kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmasına annesi, “Devlet nerede?” diyerek tepki gösterdi.

Bir kaçırılma vakası daha

Başakşehir’de elektrikçi olarak çalışan Gökhan Güneş, dün sabah işe gitmek için bindiği otobüsten iner inmez etrafını saran kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Güneş’in kaçılma görüntüleri de bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

"ÇOCUĞUMUZA NE OLDU BELLİ DEĞİL"

Etkin Haber’de yer alan habere göre, görüntülere ulaşır ulaşmaz karakola götüren Güneş’in yakınları polisin ilgisizliğinden şikâyet etti. 

Polis merkezine görüntüleri kendi götürdüğünü söyleyen baba İbrahim Güneş: (Polis) CD’yi paket yaptı çekmeceye attı. Hiç izlemediler. Çocuğumuza ne olduğu belli değil” dedi.

"ÇOCUĞUMU VERSİNLER BANA"

Şikâyet için gittikleri karakolda polisin dalga geçer gibi, kayıp oğlu için kaynını aradığını ve Gökhan Güneş’in nerede olduğunu amcasına sorduğunu söyleyen anne Nazife Güneş. “Devlet var diyorlar. Hani ya devlet nerede? Benim çocuğum nerede. Ben çocuğumu istiyorum. Polislerin yaptığını da biliyorum. Benim çocuğumu versinler bana. Çocuğumun canından endişe ediyorum.” diyerek gözyaşları döktü.

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Bir kaçırılma vakası daha

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