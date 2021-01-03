Bir kaçırma vakası daha mı? Eski Başbakanlık raportöründen haber alınamıyor

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, eski Başbakanlık raportörü KHK’lı Hüseyin Galip Küçüközyiğit’e 29 Aralık salı gününden beri ulaşılamadığını duyurdu.
Gergerlioğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yine bir kaçırılma vakası mı? Eski Başbakanlık raportörü KHKlı Hüseyin Galip Küçüközyiğit’e 29 Aralık Salı gününden beri ulaşılamıyor Ankara’dan kızlarının yanına Kocaeli’ne yılbaşı için gideceğini telefonda söyledikten sonra haber alınamıyor ” ifadesini kullandı.
Babamnerede isimli bir twitter hesabından ise şu bilgiler paylaşıldı: “Hüseyin Galip Küçüközyiğit’in en son 29 Salı günü saat 15:30-16:30 arasında Ankara Maltepe Camii’nin hemen karşısındaki ofisinden 34 FNF28 plakalı (Mazda 323) araçla Gölbaşı’na doğru hareket ettiği tahmin ediliyor. Özyiğit’in aracı da bulunamıyor.”
Hesapta yapılan paylaşımda, Küçüközyiğit’in kaybolmasıyla ilgili CİMER’e ve karakola başvuru yapıldığı belirtildi.
Kronoshaber'e konuşan Küçüközyiğit'in tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisi kızı Nursena Küçüközyiğit'se "babam 'geleceğim' demişti ama gelmedi. Çevresinde kaçırmalarla ilgili duyumların konuşulduğunu söylüyordu, ilk aklımıza gelen bu." dedi.
Küçüközyiğit sözlerini şöyle sürdürdü:
“Babam hukuk müşaviriydi, 17/25 Aralık operasyonlarından sonra Başbakanlık raportörlüğüne aldılar. Daha sonra da ihraç ettiler. Konya’da 1973 yılında doğdu babam. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Bir dönem yüksek lisans çalışması için Almanya’da bulundu. Bir süre Ulusal Ajans’ta çalıştı. Hukuk müşavirliğine atandıktan bir süre sonra ise Başbakanlık raportörlüğüne aldılar. O sıralar babam, kendisine çok iş verilmediğini söylüyordu. 15 Temmuz’dan sonra babamı ihraç ettiler (01 Eylül 2016). Dava açılmıştı. 2018 yılında kendisi teslim oldu, yargılandı, örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay ceza verdiler. Yaklaşık 6-7 ay cezaevinde kaldı. 6 Mayıs 2019’da son duruşması yapıldı ve istinaf süreci öncesi cezaevinden tahliye edildi.”
‘BABAMLA AYRI ŞEHİRLERDE YAŞIYORDUK’
“Babam, 2019 yılının başında cezaevinden çıktı. Babam çıktıktan sonra Ankara’da yaşamaya başladı. Biz de annemle Kocaeli’ye taşınmıştık boşanma süreci sonrasında. Ankara’da kardeşinin bir ofisi vardı, orada çalışmaya başlamıştı babam. Orada istinaf sürecinin sonuçlanmasını bekliyordu. Her gün kardeşimle beni düzenli arayıp soruyordu. İki haftada bir de Kocaeli’ne bizi görmeye geliyordu. En son 16 Aralık’ta kız kardeşimle beni görmeye gelmişti arabasıyla. O döneme özgü babamın herhangi bir tedirginliği yoktu ama bize kaçırılan insanlardan söz etmişti. Bazı insanların bir anda ortadan kaybolduğunu söylüyordu. Ama biz de soru sormuyorduk, yakıştıramıyorduk, bizim başımıza gelmez sanıyorduk.”