Bir kaçırma vakası daha mı? Eski Başbakanlık raportöründen haber alınamıyor

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, eski Başbakanlık raportörü KHK’lı Hüseyin Galip Küçüközyiğit’e 29 Aralık salı gününden beri ulaşılamadığını duyurdu.





Gergerlioğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yine bir kaçırılma vakası mı? Eski Başbakanlık raportörü KHKlı Hüseyin Galip Küçüközyiğit’e 29 Aralık Salı gününden beri ulaşılamıyor Ankara’dan kızlarının yanına Kocaeli’ne yılbaşı için gideceğini telefonda söyledikten sonra haber alınamıyor ” ifadesini kullandı.





Babamnerede isimli bir twitter hesabından ise şu bilgiler paylaşıldı: “Hüseyin Galip Küçüközyiğit’in en son 29 Salı günü saat 15:30-16:30 arasında Ankara Maltepe Camii’nin hemen karşısındaki ofisinden 34 FNF28 plakalı (Mazda 323) araçla Gölbaşı’na doğru hareket ettiği tahmin ediliyor. Özyiğit’in aracı da bulunamıyor.”





Hesapta yapılan paylaşımda, Küçüközyiğit’in kaybolmasıyla ilgili CİMER’e ve karakola başvuru yapıldığı belirtildi.





Kronoshaber'e konuşan Küçüközyiğit'in tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisi kızı Nursena Küçüközyiğit'se "babam 'geleceğim' demişti ama gelmedi. Çevresinde kaçırmalarla ilgili duyumların konuşulduğunu söylüyordu, ilk aklımıza gelen bu." dedi.





Küçüközyiğit sözlerini şöyle sürdürdü:





