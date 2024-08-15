Samanyolu Haber /Gündem / Bir kadına çarpıp kaçan suç makinesi, haber yapılınca gözaltına alındı! /15 Ağustos 2024 15:35

Bir kadına çarpıp kaçan suç makinesi, haber yapılınca gözaltına alındı!

Beşiktaş'ta aşırı hız yaparak park halindeki araçlara çarpıp Dila Kıraslı'yı yaralayan Dağlı Otel ve Turizm şirketinin sahibi Furkan Dağlı, bugün yeniden gözaltına alındı.

SHABER3.COM

İstanbul Beşiktaş’ta Dila Kıraslı'ya çarpıp kaçan Dağlı Otel ve Turizm şirketinin sahibi Furkan Dağlı, serbest bırakılmasının tepki yaratması ardından yeniden gözaltına alındı.

Halktv.com.tr'den Berfin Funda Açıkbaş’ın haberine göre, geçen 11 Ağustos Pazar gece yarısı saat 04.00 sularında Beşiktaş’ta boş yolda aşırı hız yapan Dağlı Otel ve Turizm şirketinin sahibi Furkan Dağlı, önce park halindeki araçlara sonra da Dila Kıraslı'ya çarptı.

Aşırı hız yapan cip sürücüsü Furkan Dağlı, takla atan araçtan çıkıp, yardım çağırmadan kaçtı. Yaralanan Kıraslı ise çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan sürücü Dağlı, 4 saat sonra Çerkezköy polisi tarafından yakalandı.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Furkan Dağlı, Çerkezköy'de emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Dağlı Otel ve Turizm şirketinin sahibi Furkan Dağlı'nın yolu savcılığa düşmedi.

Savcılığa adım atmayan Dağlı'nın serbest bırakılmasına ise gerekçe olarak yaraladığı Dila Kıraslı'nın sağlık durumunun iyiye gitmesi gösterildi.

Yaralanan Kırası, hastanede tedavi görürken olayın faili Dağlı, serbest kaldı.

TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Dağlı, bu sabah saatlerinde Çerkezköy'de tekrar gözaltına alındı. Çerkezköy'de gözaltına alınan Dağlı, daha sonra adliyeye sevk edilecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir kadına çarpıp kaçan suç makinesi, haber yapılınca... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:58:52