Samanyolu Haber /Gündem / Bir kanal da Riva'ya mı geliyor? /10 Ocak 2020 22:26

Bir kanal da Riva'ya mı geliyor?

Bir süredir gündemin en çok konuşulan konularından birisi olan Kanal İstanbul tartışması sıcaklığını korurken bir kanal projesinin de Riva için söz konusu olduğu iddia edildi.

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Kanal Riva olarak bilinen Riva Deresi projesi için düğmeye basıldı. 29 kilometrelik dere yatağında yapılacak çalışmalar için ÇED başvurusu yapıldı.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, Beykoz Belediyesi, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne 'Riva Deresi Çevre Koruma, Su Güvenliği ile Kentsel Tasarım Projesi' için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusunda bulundu.

Riva, Paşamandıra, Göllü, Bozhane, Öyümce, İshaklı ve Cumhuriyet mahallelerinden geçen Riva Deresi üzerinde uygulamaya geçirilecek proje kamuoyunda Kanal Riva olarak biliniyor.

Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, proje kapsamında 29.4 kilometrelik dere yatağı ıslahı gerçekleştirilecek. Bununla birlikte proje kapsamında mesire alanları, yürüyüş alanları, ekolojik tarım merkezleri, piknik alanları, spor ve sağlıklı yaşam merkezleri, ağaçlandırma ve peyzaj merkezleri, rekreasyon alanları, çocuk oyun alanları, tekne yanaşma yerleri ve seyir teraslarını kapsayan temalı parklar oluşturulacak.

Proje kapsamında yapılacak dere ıslah ve temalı park çalışmalarını kapsayan ve Riva Deresi sağ ve sol sahili içine alacak şekilde belirlenen proje alanı 6 milyon 147 bin metrekare.
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