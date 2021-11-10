Bir kanser hastası daha cezaevinde adım adım ölüme sürükleniyor

3,5 yıl önce tiroid kanser teşhisi konulan ve ekim ayında Kırıkkale F Tipi Cezaevine sevk edilen Cihat Özdemir, maruz kaldığı hak ihlallerini ve cezaevindeki “olağanüstü hali” HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na gönderdiği mektupta anlattı.



Bold'un haberi ne göre bir ay önce Ankara’dan gelen özel bir ekibin kaldıkları koğuşu 7 kez bastığını söyleyen Özdemir, kendisinin ilgisi olmayan bir olaydan dolayı özel tecrit koşullarına maruz kaldığını belirtti.





“KELEPÇELİ MUAYENE DAYATILIYOR, TEDAVİLER AKSATILIYOR”





Mektubunun sansürlenmemesi için “kapalı zarf” usulüyle postaya verdiğini söyleyen Özdemir, “Ben kanser hastasıyım. Koltuk altında çıkan bir kitle için göğüs cerrahisi, hematoloji ve meme endoktrin doktorları Nisan 2021’de ameliyat kararı vermesine rağmen ameliyat günüm dahi alınmadı. Sürekli oyalanıyorum.” dedi.





Kendi durumuna kısaca değindikten sonra genel olarak hapisteki diğer hastaların yaşadıklarını dile getiren Özdemir, “Hasta arkadaşlarımızın tedavilerinin aksatılması, kelepçeli muayene dayatması, ziyaret gibi sorunlar, idarenin keyfiyetinden kaynaklı mahrumiyetler gibi kronikleşmiş sorunlara değinmedim bu mektupta.” ifadelerini kullandı.





KANSER HER YERE YAYILMIŞ DURUMDA





İnsan Hakları Derneği, kanser hastası Cihat Özdemir’in infazının ertelenmesi için daha önce birçok kez basın açıklaması yapmıştı. 14 Kasım 2020’deki açıklamayı sanatçı Nur Sürer okumuştu.





İnsan Hakları Derneği’nin yayınladığı rapora göre 3 Aralık 2019’da ameliyat edilerek tiroid ve çevresinde bulunan lenf bezleri çıkartılan Cihat Özdemir, 4 gün sonra elleri kelepçelenip, ring aracıyla hapishaneye götürüldü ve Sincan’da pislik içinde bir hücreye konuldu. Sonrasında hastalık hızla ilerledi. Koltuk altlarında ve boynunda bezeler, testiste kist, beyinde ise 4 cm’lik nodüller tespit edildi. Kanser beyne, böbreklere ve testislere yayıldı.





“GELİP YAŞADIKLARIMIZI YERİNDE GÖRÜN”





Ayrıca bel ve boyun fıtığı, kronik otit ve yüzde 30 işitme kaybı, pankreas enzim eksikliği, iç hemoroit, varikosel, kronik venöz yetmezliği, reflü, kronik gastrit, ciddi ağız ve diş sorunları, her iki dizinde menüsküs hastalıkları bulunan Cihat Özdemir, sık sık baygınlık yaşıyor, yoğun ağrı çekiyor ve yaşamını arkadaşlarının yardımı ile sürdürebiliyor.





Yaşadıklarını ailesine ve demokratik kurumlara bildirmesinin yasaklandığını vurgulayan Özdemir, Gergerlioğlu’ndan TBMM İnsan Hakları Komisyonu Cezaevi İzleme Heyeti’nin ya da HDP milletvekillerinden oluşan bir heyetin durumu gelerek yerinde görmesini istedi.





CİHAT ÖZDEMİR’İN GERGERLİOĞLU’NA GÖNDERDİĞİ 1 KASIM 2021 TARİHLİ MEKTUP