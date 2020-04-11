Samanyolu Haber /Gündem / "Bir kararla iki saatte korona bulaşını patlattık" /11 Nisan 2020 11:36

"Bir kararla iki saatte korona bulaşını patlattık"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saat süreyle ilan edilen sokağa çıkma yasağına ilişkin, "Bu kararla bir anda korona bulaşını patlattık. İşte bu afet yönetimini bilmemekten kaynaklanan bir durumdur" yorumunu yaptı.

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İçişleri Bakanlığı, gece yarısından neredeyse 2 saat önce 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanmasına ilişkin genelgeyi valiliklere gönderdi.

Yasak kapsamında sağlık kuruluşları, eczaneler, fırın ve unlu mamül ruhsatlı iş yerleri, her 50 bin nüfusa bir adet olacak şekilde akaryakıt istasyonlarının açık olacağı belirtildi.

21.50'de açıklanan yasak sonrası marketlere ve fırınlara akın eden vatandaşlar, hafta sonu ihtiyaçlarını gidermek için sokaklardaydı. Bazı bölgelerde sosyal mesafe kuralının uygulanmadığı görülürken, dükkanların önünde uzun kuyruklar oluştuğu belirtildi.

Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından yasak sonrası oluşan durumu yorumlarken, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, şu anda hafta sonu sokağa çıkma yasağı oldu diye TV’de marketleri dolduran insanları izliyorum. Bu kararla bir anda korona bulaşını patlattık. İşte bu afet yönetimini bilmemekten kaynaklanan bir durumdur. Halkın davranışı da afete karşı bilinçsizliğin ifadesidir."

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