Bir kaza haberi de Kanada'dan: Yolcu uçağı pistten çıkarak alev aldı

Kanada'nın St. John's kentinden Halifax kentine gitmek üzere havalanan bir uçağın, inişi sırasında sol kanadından duman çıkmaya başladı. Olayın ardından uçağın bir kısmı alev aldı.





UÇAK, ST. JOHN'S'TAN HAREKET ETTİKTEN KISA BİR SÜRE SONRA...

PAL Airlines'a ait uçak, St. John's kentinden Halifax'a doğru yola çıktı. Ancak, uçağın Halifax Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında, yerel saatle 21.30 civarında sol kanadından yoğun duman çıkmaya başladı. Uçaktan bir süre sonra alevler yükseldi.





YOLCULAR GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ

Havalimanı yetkilileri, uçağın inişinin ardından tüm yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından, yolcuların durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.