Samanyolu Haber /Gündem / Bir kez daha adres verdi! Naci Görür'den kritik deprem uyarısı /11 Haziran 2025 00:21

Bir kez daha adres verdi! Naci Görür'den kritik deprem uyarısı

Türkiye deprem sarsıntıları ile tedirgin yaşamaya devam ediyor. Son zamanlarda Anadolu levhasında yaşanan sarsıntılar vatandaşları deprem bilimcilerin yorumlarına sevk ediyor. Prof. Dr. Naci Görür Kütahya'da meydana gelen 4.5 büyüklüğünde depremin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü paniğe sevk etti. AFAD verilerine göre 4.5 olarak kaydedilen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

NACİ GÖRÜR'DEN KORKUTAN UYARI

Art arda depremlerin meydana geldiği Kütahya hakkında ünlü bilim insanı Prof. Dr. Naci Görür kritik br uyarı yaptı. Resmi X hesabından paylaşım yapan Görür şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir Karakoca, Yemişli ve Eğriler civarında 4’lük depremler oluyor. Bugün de Eğriler-Simav’da 4,3 deprem. Depremler Naşa Fay Zonunda veya  onunla KB-GD yönünde birleşen bir fay üzerinde. Bölge K-G yönünde geriliyor. Deprem dirençli yerleşim alanları talebimiz olmalıdır"
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