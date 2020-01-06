Samanyolu Haber /Gündem / Bir KHK mağdurunun mezarda biten hikayesi /06 Ocak 2020 14:05

Bir KHK mağdurunun mezarda biten hikayesi

KHK Mağduru Engin Erol (41) cezaevinde kanser olduktan sonra tahliye edilmemiş, tedavisinin yapılamaması nedeniyle hastalığı son evreye kadar ilerlemişti. Erol, tedaviye cevap veremeyecek noktaya geldikten sonra tahliye edildi ve kısa süre sonra hayatını kaybetti.

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41 yaşında kanserden  hayata gözlerini yuman evli 3 çocuk babası Engin Erol'un acı dolu hikayesini bulacaksınız bu videoda.




15 Temmuz darbe girişimi sonrası çalıştığı kurumun kapatılması ile işsiz kalması ve yaşam mücadelesi. Ardından gözaltı ve cezaevi. Cezaevinde geçen hastalık dönemi. Kanserle mücadele etmesi. Cezaevinde ve hastanede yaşadığı sıkıntılar. Doktorların yanlış teşhis koyması ve yanlış tedavi. Ardından sonu mezarla biten hüzünlü bir hikaye. 41 Yaşındaki 
Engin Erol bu dünyadan göçüp gitti. 
Kendisi de KHK Mağduru Öğretmen olan Canan Erol , acı kaybının ardından mücadele sürecini KHK TV'ye anlattı

O neler yaşadı? Hastalığıyla nasıl mücadele etti. 3.5 yaşındaki çocuğunu sadece 3 saat görebildi. Cezaevinde ne gibi sıkıntılar yaşadı. Hastane günleri Doktorların yanlış teşhiş koyması ve sonu mezarla biten bir yaşam öyküsü

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