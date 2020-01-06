Bir KHK mağdurunun mezarda biten hikayesi

41 yaşında kanserden hayata gözlerini yuman evli 3 çocuk babası Engin Erol'un acı dolu hikayesini bulacaksınız bu videoda.



















15 Temmuz darbe girişimi sonrası çalıştığı kurumun kapatılması ile işsiz kalması ve yaşam mücadelesi. Ardından gözaltı ve cezaevi. Cezaevinde geçen hastalık dönemi. Kanserle mücadele etmesi. Cezaevinde ve hastanede yaşadığı sıkıntılar. Doktorların yanlış teşhis koyması ve yanlış tedavi. Ardından sonu mezarla biten hüzünlü bir hikaye. 41 Yaşındaki

Engin Erol bu dünyadan göçüp gitti.

Kendisi de KHK Mağduru Öğretmen olan Canan Erol , acı kaybının ardından mücadele sürecini KHK TV'ye anlattı





O neler yaşadı? Hastalığıyla nasıl mücadele etti. 3.5 yaşındaki çocuğunu sadece 3 saat görebildi. Cezaevinde ne gibi sıkıntılar yaşadı. Hastane günleri Doktorların yanlış teşhiş koyması ve sonu mezarla biten bir yaşam öyküsü



