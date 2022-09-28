Samanyolu Haber /Gündem / Bir KHK'lı cinayeti daha: İş kazasında can verdi /28 Eylül 2022 17:14

Bir KHK'lı cinayeti daha: İş kazasında can verdi

KHK'lı emniyet personeli Kani Enön'ün bir hafta önce iş kazası geçirip yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. İhraç polis Enön'ün ceza davasından beraat ettiği, İdare Mahkemesi'nin ihraç kararını hukuksuz bulmasına rağmen görevine iade edilmediği belirlendi.

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Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ancak beraat ettiği halde görevine iade edilmeyen KHK’lı emniyet personeli Kani Enön’ün (32), Gümüşhane Karatoprak Madencilik’te işçi olarak çalışırken 20 Eylül 2022’de geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kani Enön’ün avukatı Avukat Mesut Can Tarım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Emniyet Personeli Müvekkilim Kani Enön Ceza Yargılamasında beraat etmiş. Ancak; 375 Sayılı KHK ile iltisak/irtibat gerekçeleri ihraç edilmişti. İdare Mahkemesi kendisi hakkında göreve iade kararı vermesine rağmen Süleyman Soylu ve bağlı teşkilatı göreve başlatmadı. Ailesinin geçimi için madencilikte işçi olarak çalışırken hayatını kaybetti.” dedi.

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Müvekkilinin bir bebeği olduğunu belirten Tarım şöyle devam etti: “Küçücük bebeği ise babasız kaldı. Bu vebal İçişleri Bakanı ve Mahkeme Kararını uygulamayan hukuksuz rütbelilerin üzerindedir. Bırakın adli yargının vermiş olduğu beraat kararını, idari yargı kararını dahi tanımayan bir çete düzeni ile karşı karşıyayız. Aleni aleni mahkeme kararlarını uygulamıyorlar ve hiçbir yaptırımı bulunmamakta. Devlet hiç bu kadar ayaklar altına alınmamıştı. Ailenin tarif edilemez bu acısını artık hiçbir karar geri getiremez. Çok üzgünüm.” dedi.

Kani Enön’ün şantiyede tamir ettiği iş makinesinin kepçe kovasının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
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