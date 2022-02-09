Bir KHK'lı daha cezaevinde hayatını kaybetti

Bir hasta mahpus daha cezaevinde hayatını kaybetti. Hizmet Hareketi soruşturmaları kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve 10 aydır Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevinde tutuklu olan KHK’lı polis İsa Yaşar, 6 Şubat 2022’de hayatını kaybetti.







“İHLALLER BİTMİYOR”

Bold'un haberine göre cenazesi dün defnedilen Yaşar’ın öldüğünü HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu Twitter hesabından duyurdu. Cezaevlerindeki hak ihlallerinin bitmediğini söyleyen Gergerlioğlu, “Cezaevinde bir hasta mahpus ölümü daha! Keskin Cezaevinde KHK’lı polis İsa Yaşar 6 Şubat 2022 tarihinde 57 yaşında hayatını kaybetti. Hasta mahpuslar hızla ölmeye devam ediyor. İhlaller bitmiyor! @bybekirbozdag susuyor. @adalet_bakanlik açıklamanız var mı?” dedi.





OĞLU: “ÖĞLEN SAATLERİNDE KALBİ DURMUŞ”

Tansiyon hastası İsa Yaşar’ın aniden yere düşüp bayıldığı, ölüm nedeninin henüz belirlenemediği öğrenildi. Hastaneye kaldırıldığında babasının kalbinin durduğunu söyleyen İsa Yaşar’ın oğlu Fatih Yaşar, “Babam tansiyon hastasıydı. Tutuklanması bile hukuksuzdu çünkü sürekli rahatsızlanıyordu. Kaçta revire aldılar? Kaçta sevk ettiler? İhmal var mı net bilemiyoruz. Ancak pazar günü oluşu, hastaneye gittiğinde kalbinin durmuş olması ve bizlere haber verilmemesi… En büyük ihmalleri babam öldükten 1 saat sonra bize haber verilmesi. Hastaneye öğlen saatlerinde kaldırılmış, kalbi durmuş. Müdahale edip çalıştırmışlar. Ancak 21.15’te vefat etmiş. Bizlere 22.21’de haber verildi. Gün içinde bizi cezaevi yönetiminden kimse aramadı.” dedi.





“VATAN SEVGİSİ CEZAEVLERİNE LAYIK GÖRÜLDÜ”

Cezaevi yönetiminin suç işlendiğini ifade eden oğul Yaşar, “Hiçbirimize haber vermediler. Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi yönetimi suç işlemiştir. Yakınlarına öldükten sonra haber vermiştir. Bu dünyada hiç yüzü gülmedi babamın. İhanet etmedi. Vatanını sevdi. Cezaevlerine layık görüldü vatan sevgisi. Dün hayata gözlerini tek başına yumdu.” ifadelerini kullandı.





57 yaşında hayatını kaybeden İsa Yaşar’ın cenazesi dün kılınan cenaze namazından sonra doğduğu köye, annesinin yanına defnedildi.