Samanyolu Haber /Gündem / Bir KHK'lı daha ölüme mahkum edildi: Eşi bırakılmadı, felç geçirdi, hayatını kaybetti /23 Mart 2023 17:27

Bir KHK'lı daha ölüme mahkum edildi: Eşi bırakılmadı, felç geçirdi, hayatını kaybetti

Kansere yakalanan ve eşinin denetimli serbestlik hakkı verilmediği için geçtiğimiz haftalarda felç geçiren KHK’lı öğretmen Nursel Ekici’nin bu sabah hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Acı haberi duyuran İnsan hakları savunucusu ve HDP Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Az evvel ölüm haberi geldi! 2 çocuk annesi KHK’lı öğretmen zulüm altında, çile çekerek öldü. Allah hakkını bırakmasın! Kanser hastası kadının eşine bilerek denetimli serbestliği vermediler, kadın üzüntüsünden felç geçirdi!” ifadelerini kullandı.

Troid kanserini atlattıktan sonra geçen yıl yumurtalık kanseri teşhisi konulan KHK’lı sosyal bilgiler öğretmeni Nursel Ekici, tahliye bekleyen KHK’lı tarih öğretmeni eşinin denetimli serbestlik hakkı elinden alınınca iki hafta önce felç geçirmişti.

Hizmet Hareketi'ne yönelik davalar kapsamında 10 yıl hapis cezası verilen KHK’lı tarih öğretmeni Mustafa Ekici cezaevinde kalması gereken süreyi 9 Mart’ta tamamlamıştı. Ancak Kandıra 2 Nolu T Tipi Cezaevi Gözlem ve İdare Kurulu, birçok mahpusa yaptığı gibi Mustafa Ekici’nin de denetimli serbestlik hakkını elinden aldı.

48 yaşındaki Nursel Ekici, eşiyle önceki hafta yaptığı son konuşmanın ardından felç geçirdi. Mustafa Ekici’nin son telefon konuşmasında eşine ‘denetimli serbestlik’ hakkının verilmediğini söylediği, karı kocanın telefonda karşılıklı ağladığı öğrenildi.

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