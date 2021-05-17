Bir KHK'lıyı daha mezarda göreve iade ettiler

Gazete Duvar'ın haberine göre KHK ile ihraç edildikten sonra kansere yakalanan ve vefat eden 28 yıllık tarih öğretmeni Salman Taş, ölümünün ardından göreve iade edildi. Taş'ın ailesi iade kararını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Taş'ın Mersin'deki meslektaşları ve ailesi, “Gözü açık gitti” dedi. Mersin Eğitim Sen Şube Başkanı Mahmut Sümbül, “Bu karar arkadaşımızın haklılığının onayıdır” ifadelerini kullandı.





MERSİN, BİNGÖL, TARSUS... 28 YILLIK EMEK...

28 yıl boyunca Edirne, Bingöl, Tarsus Mersin gibi yerlerde öğretmenlik yapan Taş, 2017 Şubat ayında yayımlanan 686 Sayılı KHK ile öğretmenlikten ihraç edildi. İhraç kararından sonra maddi manevi zor günler yaşayan Salman Taş'ın bir çocuğu tıp fakültesinde diğeri eczacılık fakültesinde okuyordu. Salman Taş'a 6 ay ihracından 6 ay sonra kanser teşhisi konuldu, Nisan 2019'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Taş'ın çocukmarına maddi desteği meslektaşları ve Eğitim Sen verdi.





OHAL Komisyonu, ölümünden 5 yıl sonra Taş için göreve iade kararı verdi. Ancak iade kararında Taş'a iade edilecek birçok hak aileye verilmedi. Bu haklar içerisinde tazminat ve geriye dönük maaş faizi de bulunuyor. Taş'ın örgütlü olduğu Eğitim Sen ise arkadaşlarının bütün haklarını alana kadar mücadele edeceklerini ve hukuki süreci başlatacaklarını açıkladı.









Salman Taş (solda) 28 yıl tarih öğretmenliği yaptı

'ARKADAŞIMIZIN GÖZÜ AÇIK GİTTİ'

Taş'ın arkadaşı ve aynı zamanda akrabası olan Mersin Eğitim Sen Şube Başkanı Mahmut Sümbül, göreve iade kararıyla ilgili şunları söyledi: “Ben de bir ihracım. Haksız, hukuksuz, bir şekilde ihraç edilen arkadaşımızın göreve iade edilmesi, onun haklılığının onayıdır. Fakat arkadaşımız aramızda değil. Bu iade şaka gibi bir şey... Arkadaşımızın vefatının ardından verilen bu karar buruk ve acı verici. Kendisinin ve ailesinin haklılıkları ispat edildiği için seviniyoruz. Ancak arkadaşımız gözü açık gitmiştir. Arkadaşımız ihraç edildiği dönem iki çocuğunu üniversitede okutuyordu, sıkıntılarla hayatını kaybetti. Sendika ve yoldaşlarının dayanışmasıyla hayatını devam ettirmeye çalışıyordu. Çok üzgünüz... Beş yıllık oyalamadan sonra OHAL Komisyonu ölen bir insanı tekrar göreve iade ediliyor.”





'BUNU ASLA UNUTMAYACAĞIZ'

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Sümbül şöyle konuştu: “Milli Eğitim maalesef tek kuruş faiz ödemiyor. Sadece geriye dönük maaşlarını veriyor. Yani maaşların faizini bile vermiyor. Biz sendika olarak da ailesi olarak da bütün haklarını sonuna kadar alacağız ve bunun için mücadele edeceğiz. Eğer bu hakları alabilirsek bir nebze de olsa tatmin olacağız. Ama arkadaşımızın gözü açık gitti ve bunu da asla unutmayacağız!”