Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir kilo kabak çekirdeği bir kilo kuzu etiyle aynı fiyata yükseldi /11 Mayıs 2021 11:33

Bir kilo kabak çekirdeği bir kilo kuzu etiyle aynı fiyata yükseldi

Kabak çekirdeğinde fiyat pandemi döneminde yüzde 100 arttı. Kabak çekirdeğinin piyasada 60-80 TL arasında alıcı buluyor. Bu gelişmede yükselen talebin yanı sıra ihracat artışının da etkili olduğu belirtildi.

SHABER3.COM

İç Anadolu ve Nevşehir’de yetiştirilen kabak çekirdeğinin fiyatında pandeminin görüldüğü günden bu yana yüzde 100’e yakın artış yaşandı. 

2019-2020 arası toptanda 20-25, perakendede 36-38 liradan satılan ürünün kilosu şu sıralar toptanda 40-45, perakendede 60-80 lira arasında.

'Kuruyemiş sosyete çerezi oldu'

Dünya'dan Ömer Gören'in haberine göre; fiyat olarak Antep fıstığı, badem ve kajudan sonra dördüncü sırada yer alan kabak çekirdeğinin fiyat hareketliliği stoklara bağlı olduğunu kaydeden esnafa göre, tüccar ve toptancı zam yapmak için bahane aramakta.

Esnafın ortak görüşü, ekonomik şartlardan dolayı buna pek cesaret edemedikleri. "Fiyatlar zaten allak bullak" diyen kuruyemiş esnafı, "1 kilo çekirdek 1 kilo et veya 2 kilo peynir parası. Kuruyemiş sosyete çerezi oldu. Evimize dahi götüremiyoruz. İşler iyi değil. Umutla bayram sonrasını bekliyoruz" diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir kilo kabak çekirdeği bir kilo kuzu etiyle aynı fiyata... Sonraki Haber >>

KHK mağdurlarının çığlığı sosyal medyada: Siz hiç...

KHK mağdurlarının çığlığı sosyal medyada: Siz hiç...

Ramazan Sürprizi bu akşam iftar zamanında

Ramazan Sürprizi bu akşam iftar zamanında

Şansal'dan ilginç tespit

Şansal'dan ilginç tespit

AKP medyasının Sedat Peker arşivi

AKP medyasının Sedat Peker arşivi

Mahkumların aileleri endişeli

Mahkumların aileleri endişeli

Tower Bridge’de Ezan-ı Muhammedi yükseldi

Tower Bridge’de Ezan-ı Muhammedi yükseldi

AKP'li vekilden intiharlar için tuhaf yorum

AKP'li vekilden intiharlar için tuhaf yorum

Sedat Peker ifşaatlara devam ediyor

Sedat Peker ifşaatlara devam ediyor

AKP'nin yeni tercihi 'Çılgın Hırsız' oldu

AKP'nin yeni tercihi 'Çılgın Hırsız' oldu

NASA yayınladı: İşte Mars'taki helikopter uçuşunun ses kaydı

NASA yayınladı: İşte Mars'taki helikopter uçuşunun ses kaydı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:02:35