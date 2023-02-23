'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası: İnternet sitesine dev siber saldırı

CHP Parti Meclisi üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, kişisel Twitter hesabında şu bilgiyi paylaştı: "Bir Kira Bir Yuva kampanyasının internet sitesine dün akşam büyük ve organize bir siber saldırı yapılmış. Bu kötülüğü unutmayın."



