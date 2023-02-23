Samanyolu Haber /Gündem / 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası: İnternet sitesine dev siber saldırı /23 Şubat 2023 12:42

'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası: İnternet sitesine dev siber saldırı

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, dün akşam 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasının resmi internet sitesine büyük ve organize bir siber saldırı yapıldığını duyurdu: "Bu kötülüğü unutmayın."

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iki sene önce Seferihisar'da meydana gelen deprem sonrası kentteki afetzedeler için başlattığı 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası, Kahramanmaraş merkezli felakette evlerini kaybeden yurttaşlar için devam etti.

Dün akşam Halk TV aracılığıyla ekrana gelen bağış programında, 6 saat süren yayın sonucunda hedeflenen tutar aşıldı ve 33 bin 98 aileye kira desteği için 330 milyon lira toplandı. Ancak bu sırada kampanyanın resmi sitesi birkirabiryuva.org 'a siber saldırılar düzenlendiği öğrenildi.

CHP Parti Meclisi üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, kişisel Twitter hesabında şu bilgiyi paylaştı: "Bir Kira Bir Yuva kampanyasının internet sitesine dün akşam büyük ve organize bir siber saldırı yapılmış. Bu kötülüğü unutmayın."


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