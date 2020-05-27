Bir kişi 13 kişiye Korona bulaştırdı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir kişi, kısıtlama olmasına rağmen yakınlarına bayram ziyaretine gitti.





Öksürük ve yüksek ateş şikâyeti ile hastaneye kaldırılan kişiye Koronavirüs teşhisi konuldu. Şahsın temas ettiği 13 kişiye virüsü bulaştırdığı tespit edildi.







Talaytepe Mahallesi'ne bağlı bir mezrada bir kişi üç gün önce sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen akrabalarına bayram ziyaretine gitti.





MEZRA KARANTİNAYA ALINDI





Ziyaret sonrası öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılan şahsın, Koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanın temas ettiği 13 kişide de Koronavirüs tespit edilince mezranın tamamı güvenlik güçleri tarafından karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklandı.





Mezranın etrafında güvenlik tedbirleri alınırken mezrada ikamet edenlerin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanacağı öğrenildi.