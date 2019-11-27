Bir kişi daha canına kıydı

Kütahya Habercim sitesinin haberine göre, Kütahya’da manavlık yaparken kısa bir süre önce iş yerini devreden Mesut Eruyar (36) isimli bir vatandaş, iddiaya göre ekonomik nedenlerden dolayı bunalıma girerek hayatına son verdi.





Eruyar’ın henüz 6 aylık olan bir kız çocuğu vardı. Eruyar’ın yakınları son zamanlarda ekonomik sıkıntıdan strese girdiğini ve intiharın sebebinin bu olabileceğini söyledi. Eruyar Mekke Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Ahi Evran mezarlığına defnedildi.







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