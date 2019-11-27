Samanyolu Haber /Gündem / Bir kişi daha canına kıydı /27 Kasım 2019 19:26

Bir kişi daha canına kıydı

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz vatandaşları intihara sürüklemeye devam ediyor. Evine ekmek götüremeyen, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamayan babalar canına kıyıyor. Bunun son örneği Kütahya’da yaşandı. 6 aylık bebeği olan Mesut Eruyar, ekonomik sıkıntı nedeniyle hayatına son verdi.

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Kütahya Habercim sitesinin haberine göre, Kütahya’da manavlık yaparken kısa bir süre önce iş yerini devreden Mesut Eruyar (36) isimli bir vatandaş, iddiaya göre ekonomik nedenlerden dolayı bunalıma girerek hayatına son verdi. 

Eruyar’ın henüz 6 aylık olan bir kız çocuğu vardı. Eruyar’ın yakınları son zamanlarda ekonomik sıkıntıdan strese girdiğini ve intiharın sebebinin bu olabileceğini söyledi. Eruyar Mekke Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Ahi Evran mezarlığına defnedildi.

Resmi rakamlara göre, Türkiye’de yaklaşık 17 milyon kişi sosyal yardımlarla ayakta duruyor.
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