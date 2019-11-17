Samanyolu Haber /Gündem / Bir kişi daha intihar etti /17 Kasım 2019 09:44

Bir kişi daha intihar etti

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde sözleşmeli öğretmenlik yapan Esat Tarhan’ın, borçlarını ödeyemediği için intihar ettiği öne sürüldü.Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden intihar haberi geldi.

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Yaklaşık 3 yıldır psikolojik sorunlar yaşadığı ifade edilen sözleşmeli öğretmen Esat Tarhan’ın, son dönemde artan borçlarını ödemede güçlük çektiği ve yaşamına son verdiği belirtildi.

Çınar Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Tarhan’ın cenazesi bugün ailesine teslim edildi.Tarhan’ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Tunceli'ye götürüldü. 

Sözleşmeli öğretmen Tarhan’ın ölümüne ilişkin sosyal medyadan mesaj yayımlayan Eğitim Sen Diyarbakır Şubesi, “Çınar'da görev yapan sözleşmeli öğretmen Esat T. intihar ederek yaşamına son vermiştir. 

Esat öğretmene Allah'tan rahmet diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.  
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