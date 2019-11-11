Samanyolu Haber /Politika / Bir kısım istifalar olacak /11 Kasım 2019 12:49

Bir kısım istifalar olacak

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) aralarında bazı milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda ismin Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partilere geçmeye hazırlandığı belirtiliyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bir kısım istifalar olacak." dedi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, olağan kongreye gitmeden önce partide görev değişiklikleri olabileceğini söyledi. 

"Bir kısım istifalar olacak." diyen Kandemir, "Yeni bir tazelenme ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde görev değişiklikleri olacak. Bulundukları görevlerden istifa edip başka görevler alacaklar." ifadelerini kullandı.

Kandemir, AKP'nin olağan kongre tarihi için 2021 yılın başını işaret etti.

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun istifası ile AKP'den kopuşlar hızlandı. İki hafta önce AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu AKP'den istifa etmişti.  
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