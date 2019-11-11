Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, olağan kongreye gitmeden önce partide görev değişiklikleri olabileceğini söyledi.
"Bir kısım istifalar olacak." diyen Kandemir, "Yeni bir tazelenme ihtiyacı var. Önümüzdeki günlerde görev değişiklikleri olacak. Bulundukları görevlerden istifa edip başka görevler alacaklar." ifadelerini kullandı.
Kandemir, AKP'nin olağan kongre tarihi için 2021 yılın başını işaret etti.
Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun istifası ile AKP'den kopuşlar hızlandı. İki hafta önce AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu AKP'den istifa etmişti.