Samanyolu Haber /Gündem / Bir Kitaba Sığmayacak Hayatlar: Dünyasını Bir Valize Sığdıranlar /19 Ocak 2022 14:13

Bir Kitaba Sığmayacak Hayatlar: Dünyasını Bir Valize Sığdıranlar

Temmuz 1993, birçok Hizmet gönüllüsünün hayatlarının dönüm noktasıdır.

SHABER3.COM

Yurtdışı hizmet hatıralarından oluşan bu kitap, Mehmet Özleyen’e ait. Hatıraların bir kısmı yazara aitken, büyük bir kısmı da başkalarının yaşadığı hikayeler. Kitabın sayfaları arasında kimi zaman kendinizi Tuva’da kimi zaman Afrika’da kimi zaman da Balkanlar’da buluyorsunuz. Hizmet Hareketi’nin yurtdışına açıldığı ilk yılları hatırlıyor ve yaşanan fedakârlık ve civanmertlikleri burnunuzun direği sızlayarak yâd ediyorsunuz. Diğer taraftan yaşananlarda Cenabı Hakk’ın bu Hizmet’e olan hususi iltifat ve inayetinin de pek çok örneğine şahitlik ediyorsunuz. Birçok Hizmet gönüllüsünün hayatlarının dönüm noktası olan 1993 yılından bu yana binlerce hikaye birikti. Bu kitap, hem bu hikayelerin bir kısmını kayıt altında tutan bir başvuru kaynağı hem de duygu ve düşüncelerinizi besleyecek bir hikaye kitabı. 

Tarih yapmak önemlidir, tarih yazmak da önemlidir fakat hem yapıp hem aslına uygun yazmak en güzelidir. İşte bu kitap tarihe bir açıdan yön verenlerin hatıraları silinip yok olmasın diye onları gönüllerden satırlara geçirme niyetiyle yazılmış bir eserdir. Kitap, e-book olarak yayınlanmıştır. 

www.sureyyakitap.com
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir Kitaba Sığmayacak Hayatlar: Dünyasını Bir Valize... Sonraki Haber >>

'Bylock kullanmak, darbecilikten daha tehlikeli kabul edildi'

'Bylock kullanmak, darbecilikten daha tehlikeli kabul edildi'

Kılıçdaroğlu: Hakimlere uyarı gitti

Kılıçdaroğlu: Hakimlere uyarı gitti

Çekya’da aksiyon filmlerini aratmayan soygun

Çekya’da aksiyon filmlerini aratmayan soygun

Enflasyondaki vahameti ‘tek soruyla’ anlattı!

Enflasyondaki vahameti ‘tek soruyla’ anlattı!

TÜGVA Grup Yorum'un marşını çalıp 'ümmetin ümidiyiz' diye söz uydurdu

TÜGVA Grup Yorum'un marşını çalıp 'ümmetin ümidiyiz' diye söz uydurdu

Metro bekleyen kadını raylara ittiler

Metro bekleyen kadını raylara ittiler

AKP kurucusundan ağır suçlama

AKP kurucusundan ağır suçlama

‘Yusuf’un Zindan Günlüğü’

‘Yusuf’un Zindan Günlüğü’

Dev volkanik patlamadan sonra tsumani alarmı

Dev volkanik patlamadan sonra tsumani alarmı

AKP’li Mahir Ünal’a Adıyaman’da soğuk duş!

AKP’li Mahir Ünal’a Adıyaman’da soğuk duş!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:04:57