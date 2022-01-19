Bir Kitaba Sığmayacak Hayatlar: Dünyasını Bir Valize Sığdıranlar

Yurtdışı hizmet hatıralarından oluşan bu kitap, Mehmet Özleyen’e ait. Hatıraların bir kısmı yazara aitken, büyük bir kısmı da başkalarının yaşadığı hikayeler. Kitabın sayfaları arasında kimi zaman kendinizi Tuva’da kimi zaman Afrika’da kimi zaman da Balkanlar’da buluyorsunuz. Hizmet Hareketi’nin yurtdışına açıldığı ilk yılları hatırlıyor ve yaşanan fedakârlık ve civanmertlikleri burnunuzun direği sızlayarak yâd ediyorsunuz. Diğer taraftan yaşananlarda Cenabı Hakk’ın bu Hizmet’e olan hususi iltifat ve inayetinin de pek çok örneğine şahitlik ediyorsunuz. Birçok Hizmet gönüllüsünün hayatlarının dönüm noktası olan 1993 yılından bu yana binlerce hikaye birikti. Bu kitap, hem bu hikayelerin bir kısmını kayıt altında tutan bir başvuru kaynağı hem de duygu ve düşüncelerinizi besleyecek bir hikaye kitabı.







Tarih yapmak önemlidir, tarih yazmak da önemlidir fakat hem yapıp hem aslına uygun yazmak en güzelidir. İşte bu kitap tarihe bir açıdan yön verenlerin hatıraları silinip yok olmasın diye onları gönüllerden satırlara geçirme niyetiyle yazılmış bir eserdir. Kitap, e-book olarak yayınlanmıştır.





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